Haberler Yaşam Haberleri ‘Kapora’ dolandırıcılarına operasyon: 11 ilde 39 gözaltı
Giriş Tarihi: 10.1.2024

‘Kapora’ dolandırıcılarına operasyon: 11 ilde 39 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
‘Kapora’ dolandırıcılarına operasyon: 11 ilde 39 gözaltı
SON günlerde e-ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapan, görmüş oldukları konteyner, telefon ve makine gibi ilanları almak için ilan sahipleri ile iletişime geçen kişilerin, kapora alınarak dolandırılması üzerine, Kocaeli İl Emniyeti harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu e-ticaret siteleri üzerinden konteyner, telefon ve makine ilanları vererek, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir'deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan "Kaparo Bedeli, Ürün Ücreti" adı altında para talep etmek suretiyle haksız kazanç sağlayan 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

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‘Kapora’ dolandırıcılarına operasyon: 11 ilde 39 gözaltı
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