Kaporta ustasının okuma azmı

2018'DE ilk kez kızıyla birlikte üniversite sınavına girip üniversiteyi kazanan kaporta ustası Zülfü Kantarcıoğlu (42), şimdi üçüncü üniversitesini okuyor. Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası kaporta ustası Kantarcıoğlu okuma azmiyle herkesi hayran bırakıyor. Kantarcıoğlu, 2018'de kızının üniversite okuması için sınavlara hazırlanmaya başlayıp kızıyla birlikte aynı anda üniversite sınavına girdi. Baba ve kızı farklı üniversitelerde okumaya başladı. Kantarcıoğlu, ilk başta Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü'nü bitirmesinin ardından açıktan Anadolu Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nü bitirdi. Kantarcıoğlu, yeniden sınava girerek Fırat Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nü kazandı. Sabahın erken saatlerinde okula gittikten sonra sanayiye gelerek işinin başına geçen Kantarcıoğlu, "Okumak kadar güzel bir şey yok" dedi.