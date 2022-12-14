1,5 kilo esrarı yutarak Fas’tan Türkiye’ye getirdi, kokusundan yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, 11 Aralık günü yaptıkları trafik uygulamasında, bir taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan Fas uyruklu Zahr Zıani'nin tedirgin tavırlarından şüphelenen ekipler, kol ve koltuk altı bölgesinden gelen koku üzerine üst araması yaptı.