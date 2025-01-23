Kaptan pilot ailesini ıslatarak hayatta tuttu

Pilot Çağlar Konukman, 6 aylık hamile eşi Meftun Konukman ve 3 kızı da otel yangınına 8'inci kattaki odalarında yakalandı. İtfaiye merdiveniyle son anda camdan kurtarılan ailenin İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Yaşadıkları dehşeti anlatan Çağlar Konukman, "Havluları lavaboda ıslatıp kapıların altına koyarak duman girmesini engelledim. Pet şişelerle herkesin kafasını ıslattım. Küçük havlularla da eşimin ve çocuklarımın yüzünü kapattım. Hava gelmesi için camı kırdım. Bu sırada yan odadakiler bize sığınmak istedi. Onları da içeri almak isteyince oda duman oldu. Alevler de odamızın penceresine kadar yükseldi. Alarm duymadım. Odada yangın söndürme fıskiyeleri çalışmıyordu. İtfaiye gelince camdan çıkabildik" dedi.