’Kaptanlar’ organize suç örgütüne yönelik ’Hücre-12’ operasyonları: 22 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Mersin'de 'Kaplanlar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-12' operasyonlarında 22 şüphelinin yakalandığını, 15'inin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 7 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Silahlı tehdit', 'Silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma', 'Birden fazla kişiyle nitelikli yağma', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Şantaj', 'Kumar oynatmak için yer temin etme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.