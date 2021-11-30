Kapüşonlu çetesinin elemanı çıktı! Mavili hırsızlardan biri yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Kadıköy, Göztepe'de şüphe üzerine kapalı kasa bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemede minibüsün arkasının tıka basa motosiklet parçaları ile dolu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada minibüsün arakasındaki motosiklet parçalarının Kağıthane, Alibeyköy ve Şişli'den çalınan 6 farklı motosiklete ait olduğu belirlendi. Minibüsü kullanan Rıdvan F.A. çalıntı parçaları tanımadığı bir kişiden satın aldığını söyleyince gözaltına alındı.



KAPÜŞONLU ÇETENİN ELEMANI ÇIKTI



Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Rıdvan F.A.'nın istanbul'da bir çok motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren "Kapüşonlu çete" olarak bilinen bir hırsızlık gurubunun üyesi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin tek tip giyinerek hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kapüşonla yüzlerinin kapatan çete üyelerinin park halindeki lüks ve pahalı motosikletleri yerinden kaldırıp minibüsün içine koyarak çaldıkları görüldü. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri aynı gün içinde parçalayarak yedek parça haline getirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin motor ve şasi üzerinde bulunan numaraları da kazıyarak takipten kurtulmayı amaçladıkları belirtildi.





DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Rıdvan F.A. 6 motosiklet hırsızlığı ile ilgili hakkında dosya hazırlanarak adliyeye sevk edildi. Minibüsün içinde parçalar ise detaylı inceleme için Üniversiteye gönderildi. Polis çetenin geri kalan üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.