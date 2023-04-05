Haberler Yaşam Haberleri Kaput üstünde eşini 40 kilometre götürmüştü... O baba tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:23 Son Güncelleme: 5.4.2023 10:46

Kaput üstünde eşini 40 kilometre götürmüştü... O baba tutuklandı

Düzce'de yaşanan olayda, iddialara göre oğlunun kaçırılmasını engellemek amacıyla, aracının üzerine atlayan eşine rağmen durmayarak 40 kilometre yol gittiği öne sürülen A.O.Ş tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Kaput üstünde eşini 40 kilometre götürmüştü... O baba tutuklandı

Düzce'de yaşanan ve yürekleri ağza getiren olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.O.Ş ile boşanma aşamasındaki eşi Sevcan Ş. arasında tartışma çıktı. Annesini ziyarete getirdiği 14 yaşındaki oğlunu almak isteyen A.O.Ş ile Sevcan Ş. arasındaki tartışma devam ederken, baba ile oğlu araca bindi. Bu esnada çocuğunu göndermek istemeyen Sevcan Ş. aracın kaputuna atlayarak tutundu. Eşi ise buna rağmen durmayarak yoluna devam etti. Yaklaşık 40 kilometre bu şekilde giden A.O.Ş, yavaşladığı bir esnada, Sevcan Ş. araçtan atladı. Boşanma aşamasındaki eşini kaput üzerinde D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce taşıyan ve durmayan A.O.Ş ise Hendek ilçesi yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine ifadesi alınan A.O.Ş hakkındaki suçlamalar kabul etmedi. Ayrılma aşamasındaki eşi ile problemleri olduğunu,daha öncede benzer olayların yaşandığını, eşinin mahalle sakinlerine kendisini linç ettirmek amacıyla kendi çocuğunu kaçırdığını söylediğini iddia etti. Eşine karşı herhangi bir kastının olmadığını, ziyaret için bıraktığı oğlunu almak istediği esnada bu olayların yaşandığını ileri süren A.O.Ş, olay esnasında kendisini takip eden araç sürücüsünü tehdit ettiği yönündeki iddiayıda kabul etmedi. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Tehdit" iddiaları ile adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Kaput üstünde eşini 40 kilometre götürmüştü... O baba tutuklandı
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