Kar alarmı yolları boşalttı

Aybar'ın ardından kar yağışı gece saatlerinden itibaren İstanbula öncü yağış olarak ince bir tabaka halinde yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tespitlerine göre İstanbul için Cuma günü öğleden sonra başlayacak kar yağışının Cumartesi günü etkisini arttırıp 30 santime kadar kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

İstanbul valiliği ise bu tespitlerin üzerine tedbir kapsamında okulları 21 Mart Pazartesine kadar tatil edildiğini devlet kurumlarında görevliler için "idari izin"li olduklarını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2022 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı. İstanbul Valilliği tarafından da tedbir açıklamaları üzerine İstanbul'da Perşembe akşamı trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. Gece az miktarda yağan kar yağışı ile birlikte sabah trafik yoğunluğu ise yüzde 44'e kadar düştü.

KAR ALARMI TOPLU TAŞIMAYA YÖNELTTİ

İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışıyla birlikte okullar tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar şahsi araçları yerine toplu taşımayı kullanmayı tercih etti. Sabah işe gidiş saatinde Cevizlibağ'da trafiğinin akıcı olduğu görülürken toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk gözlendi.

BAZI SEMTLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü. Başakşehir'de yağan kar karın ardından ilçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı. Yolların birçok noktada açık olduğu görüldü. Parklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da saat 09.30 sıralarında Fatih, Beyoğlu ve Başektaş Sarıyer bölgelerinde kar yağışı etkisini arttırdı.