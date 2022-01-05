Kar, Doğu Karadeniz’de 235 köy yolunu kapadı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Artvin, Gümüşhane ve Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 4, Ardanuç'da 26, Borçka'da 1, Şavşat'ta 64, Yusufeli'de 19 olmak üzere toplam 114 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize'nin İkizdere'de 20, Çayeli'de 5, Güneysu'da 1 olmak üzere 26 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane'de ise kent merkezinde 65, Kelkit'te 1, Kürtün'de 15, Şiran'da 1, Torul'da 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Kara yolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.