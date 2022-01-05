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Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:07 Son Güncelleme: 5.1.2022 11:15

Kar, Doğu Karadeniz’de 235 köy yolunu kapadı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kar, Doğu Karadeniz’de 235 köy yolunu kapadı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 235 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Artvin, Gümüşhane ve Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 4, Ardanuç'da 26, Borçka'da 1, Şavşat'ta 64, Yusufeli'de 19 olmak üzere toplam 114 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize'nin İkizdere'de 20, Çayeli'de 5, Güneysu'da 1 olmak üzere 26 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane'de ise kent merkezinde 65, Kelkit'te 1, Kürtün'de 15, Şiran'da 1, Torul'da 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Kara yolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kar, Doğu Karadeniz’de 235 köy yolunu kapadı
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