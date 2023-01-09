Kar Doğu’dan giriş yaptı

Kar yağışı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı. Sinop'ta 3 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ayancık ilçesinde Karlık Yaylası ile Akgöl Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 gündür süren kar nedeniyle, Ordu'dan Artvin'e kadar olan bin metrenin üzerindeki yaylalar da beyaza büründü. ArdahanŞavşat karayolu, zincirsiz TIR geçişine kapatıldı.Artvin'de 2 gündür süren kar nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar Köyü'nde eğitime bir gün ara verildi. Van'da etkili olan karın kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi. 56 yerleşim biriminin yolu kapanırken uçaklar da rötar yaptı.Sıcaklığın, önceki gece eksi 7 dereceye kadar düştüğü Erzurum, dün sabah karla uyandı. Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi tarihi eserler beyaza büründü. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı ise 27 santimetreye ulaştı. Muş'ta 4 yerleşim yerinin yolu kapanırken, Ardahan, Kars ve Ağrı da dün güne karla başladı. Şırnak ve Ağrı'nın yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ev ve işyerlerinin camları buz tuttu. Tunceli'de, çatılarda buz sarkıtları oluşurken, bölgedeki çok sayıda nehir ve dere de buz tuttu. Siirt'in Pervari ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.