Kar en çok onları etkiledi

SAKARYA, Karasu, Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde ikamet eden Roman vatandaşların barakaları, kara dayanamayarak çöktü. Yağış nedeniyle kullanılamaz hale gelen barakalarda ikamet edemez duruma gelen vatandaşlar, kalıcı konut talebinde bulundu. Barakası yıkılan Engin Tonguç, "Roman vatandaşlar için Akyazı, Hendek ve Sapanca'daki TOKİ evleri yapıldı. Karasu'da barakalarda yaşıyoruz. Çoluk çocuğumuzun ne yapacağı belirsiz. Tek isteğimiz kalıcı konut, ev istiyoruz. Çocuklarımızı okula gönderecek durum yok. Vekillerimiz gelse bir gün bile burada kalamaz, gelin ve halimizi görün" dedi. Ayla Halıcı ise, "Eşim cezaevinde olduğu için çocuklarımla tek başıma yaşıyorum. Barakam yandığında bin 500 lira para alabildim. Dört çocuğum okula gidiyor. Kardan ötürü barakam çöktü. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu. İHA