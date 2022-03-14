Haberler Yaşam Haberleri Kar en çok onları etkiledi
Giriş Tarihi: 15.3.2022

Kar en çok onları etkiledi

Kar en çok onları etkiledi
SAKARYA, Karasu, Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde ikamet eden Roman vatandaşların barakaları, kara dayanamayarak çöktü. Yağış nedeniyle kullanılamaz hale gelen barakalarda ikamet edemez duruma gelen vatandaşlar, kalıcı konut talebinde bulundu. Barakası yıkılan Engin Tonguç, "Roman vatandaşlar için Akyazı, Hendek ve Sapanca'daki TOKİ evleri yapıldı. Karasu'da barakalarda yaşıyoruz. Çoluk çocuğumuzun ne yapacağı belirsiz. Tek isteğimiz kalıcı konut, ev istiyoruz. Çocuklarımızı okula gönderecek durum yok. Vekillerimiz gelse bir gün bile burada kalamaz, gelin ve halimizi görün" dedi. Ayla Halıcı ise, "Eşim cezaevinde olduğu için çocuklarımla tek başıma yaşıyorum. Barakam yandığında bin 500 lira para alabildim. Dört çocuğum okula gidiyor. Kardan ötürü barakam çöktü. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına 5 müjde birden...
Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Scholz'den önemli açıklamalar: Antalya Zirvesi önemli bir başarıdır
AK Parti'den İBB'nin ağaç katliamına tepki: İmamoğlu tek bir kelime söyleyemedi
Esenyurt'ta Özge Binnur Oruç 6'ncı kattan düşerek feci şekilde can verdi! O anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisinde ilk yarıda fişi çekti! Kerem Aktürkoğlu 2 golle 3 puanı getirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar en çok onları etkiledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA