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Giriş Tarihi: 19.1.2022 17:15 Son Güncelleme: 19.1.2022 17:18

Kar engeline takılan anne ambulansta doğum yaptı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Kar engeline takılan anne ambulansta doğum yaptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde doğum sancısı çeken annenin yardımına Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri yetişti, ambulansa alınan anne A.Y doğumunu ambulansta gerçekleştirdi.

Kızıltepe'ye bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde doğum sancısı çeken annenin yardımına Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri yetişti, ambulansa alınan anne A.Y doğumunu ambulansta gerçekleştirdi.

Mardin'de yoğun kar yağışı hayatı tüm yönleriyle olumsuz etkiliyor. Kızıltepe'ye bağlı kırsal Arıklı mahallesinde doğum sancıları tutan Anne, yolların kapalı olması nedeniyle kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştırılamayınca Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerden yardım istedi.

112 Acil servis merkezinden yönlendirilen ekipler, Arıklı mahallesine hareket ederek hastayı alarak yola koyuldu. Hava koşullarıyla birlikte doğum sancıları artan anneye dönüş yolunda ambulansta bulunan ebe ve hemşire tarafından ambulans içerisinde müdahele edildi.

Zor koşulların arasında sağlık görevlilerin de gayretiyle Anne A.Y, 5. doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bir erkek bebeğini daha dünyaya getirerek 5. kez anne olan A.Y. sevinç gözyaşları dökerek, doğumu gerçekleştiren ebe, hemşire ve 112 acil servis ekiplerine teşekkür edildi.

Gerçekleştirilen doğumun ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine getirilen Anne A.Y. ile Bebek Y. gözlem amaçlı kadın doğum servisine yatırıldı.

İlk kez ambulans ortamında doğum gerçekleştirdiğini ifade eden sağlık görevlisi ebe, böyle bir koşulda başarılı bir doğum gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını, bundan sonraki yaşamlarında anne ve bebeğe sağlıklı bir yaşam dilediklerini söyledi.

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Kar engeline takılan anne ambulansta doğum yaptı
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