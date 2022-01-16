Kar esareti

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar, esarete dönüştü. Muş'ta n 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda çalışma başlatan il Özel İdaresi kar timleri, 5 metrelik karla mücadele ediyor. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde ise dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü. Köy yolları kapanırken, mahsur kalanların yardımına kurtarma ekipleri koştu.
4 İLDE KAR TATILI Bolu kent merkezinde, yarım metreyi bulan kar, kartpostallık görüntüler oluştururken, Kastamonu'nun Küre ilçesinde da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan yollarda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı. Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Artvin, Bolu, Rize ve Kastamonu il merkezi ile 13 ilçesinde okullara bir gün ara verildi.
Murat YILDIRIM-Musa DÜZENCİ-KasımŞAHİN- Ceren ÇALIŞKAN / SABAH