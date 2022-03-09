Kar fırtınası kapıda

Sibirya’dan gelen ‘Aybar’ adı verilen kar fırtınası, Trakya bölgesinden yurda giriş yaptı. İstanbul’da birçok uçak seferi iptal olurken okullar da pazartesi gününe kadar tatil edildi
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, yurda giriş yaptı. Trakya'da başlayan kar yağışı, dün İstanbul'a ulaştı. Öğleden sonra tüm kente yayılan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürdü. Fırtınaya dönüşmesi beklenen yoğun kar yağışının bugünden itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor. "Heybetli, görkemli" anlamına gelen "Aybar" adı verilen ve aralıklarla 14 Mart'a kadar sürmesi beklenen kar fırtınası için, meteoroloji İstanbul genelinde 10-20 santimetreden, kentin kuzey kesimlerinde ise 20 santimetreden fazla kar uyarısı yapınca megakentte kırmızı alarm verildi.
OKULLAR BUGÜN VE YARIN TATİL
İstanbul Valiliği, bugünden itibaren pazartesi gününe kadar okullar, üniversiteler, kreşler, kurslar, rehabilitasyon merkezleri dahil bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında da zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel, bugün izinli sayılacak. Önlemler kapsamında Marmaray, metro, tramvay ve finüküler sistem seferleri pazartesi gününe kadar gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
DOĞU'DA HAVA BUZ GİBİ Bolu'da önceki akşam saatlerinde başlayan kar, şehir merkezinde 16 santimetreyi geçerken, sisin de etkili olduğu D-100 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Antalya-Konya arasındaki Alacabel'de de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar, Muş ve Bayburt'ta il genelinde, Tunceli'de taşımalı eğitimde, Bitlis'in 4, Kars'ın da 3 ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Tunceli'de Hozat-Ovacık yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatılırken, Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler önceki gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi. Karayolları ekipleri, 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray karayolunu açmak için büyük uğraş veriyor. 9 "çığ yatağı"nın bulunduğu yolda zaman zaman düşen çığlar nedeniyle tehlike atlatan görevliler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi geçtiği bölgede "kardan tüneller" oluşturarak ilerliyor.
Mustafa KAYA-Bulut YAMANDAĞ -Barış SAVAŞ-Kasım ŞAHİN-Murat YILDIRIM-Ceren ÇALIŞKAN / SABA