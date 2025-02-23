Kar gidiyor soğuk kalıyor

Uzun bir süredir devam eden karlı hava hafta başı itibariyle nihayete eriyor. Soğuk havalar ise bir miktar daha kendisini hissettirecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları salı günü itibariyle artmaya başlayacak. Salı gününden itibaren Batı bölgelerinden başlayıp, artış seyrine girecek. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinde seyredecek. Doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri altında seyrini sürdürecek. Doğu bölgelerinde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyetini gidermek için 24 saat boyunca aralıksız çalıştı.Son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin kapanmasına yol açtığı 165 köy yolunda yürütülen çalışmalar, iş makineleri ve kar savurma araçlarıyla gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla köy yolları tek tek açılırken, Özel İdare karla mücadele ekipleri zaman zaman da sağlık ekiplerinin mahsur kalan hastalara ulaşmasına yardımcı oldu. Ekipler hasta vatandaşların tedavilerinin yapılması için ambulanslara yol açarak hastalara müdahale edilmesini sağladı. Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 25 dereceye düştüğü Kars'ta Özel İdare ekiplerinin kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.