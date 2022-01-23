Haberler Yaşam Haberleri Kar hayatı olumsuz etkiledi! Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 gün eğitime ara verildi
Giriş Tarihi: 23.1.2022 21:24 Son Güncelleme: 23.1.2022 21:54

Kar hayatı olumsuz etkiledi! Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 gün eğitime ara verildi

Kar hayatı olumsuz etkiledi! Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 gün eğitime ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışları hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Birçok bölgede ulaşım sıkıntılar yaşanırken, kamuda görevli hamile ve engelliler birçok ilde idari izinli sayıldı.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

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Kar hayatı olumsuz etkiledi! Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 gün eğitime ara verildi
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