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Giriş Tarihi: 28.2.2022 14:56 Son Güncelleme: 28.2.2022 15:12

Kar İstanbul sınırına dayandı

İHA
Kar İstanbul sınırına dayandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul’a doğru ilerliyor. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.



Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.



Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.



İstanbul sınırına doğru ilerlemesi beklenen kar yağışının gün içerisinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.



Cadde ve sokak aralarında bulunan vatandaşlar da kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı.

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Kar İstanbul sınırına dayandı
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