Kar İstanbul’u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!

Yurt genelinde günlerdir etkili olan kar yağışı hafta sonu itibarıyla İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. Metoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının bugün daha da etkili olacağını bildirirken, akşam saatlerinde başalayan şiddetli yağış megakenti esir aldı.