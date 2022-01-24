Kar İstanbul’u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!

Yurt genelinde günlerdir etkili olan kar yağışı hafta sonu itibarıyla İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. Metoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının bugün daha da etkili olacağını bildirirken, akşam saatlerinde başalayan şiddetli yağış megakenti esir aldı.
VATANDAŞLAR ARAÇLARINI TERK EDİP YÜRÜDÜ
Kent genelindeki birçok bölgede kar nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Uyarılara rağmen önlemlerin alınmadığı İstanbul'da onlarca araç yolda kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarının kontaklarını kapatıp, yürüyerek evlerine gitmeyi tercih etti.
İstanbul’da hayatı durduran kar! Kar İstanbul’u teslim aldı | Video
Okullarında ara tatilde olması nedeniyle sokaklara çıkan çocuklar kar topu savaşı oynayarak kar yağışının keyfini çıkarttı.
Yoğun şekilde devam kar yağışı sonrası otoyollarda beyaza büründü.
Beyaza bürünün otoyollar sonrası sürücüler yollarda zorlukla düşük hızlarla ilerledi.