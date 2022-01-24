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Giriş Tarihi: 24.1.2022 23:12 Son Güncelleme: 25.1.2022 00:01

Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!

İHA
Kar İstanbul’u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!

Yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışı, bugün İstanbul'u adeta esir aldı. Akşam saatlerinde etkisini daha da artıran kar yağışı nedeniyle kentin büyük bir bölümünde trafik kilitlendi, araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını yolda bırakıp evlerine yürüyerek gitti. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine çıkarken, toplu ulaşımda da ciddi bir insan yoğunluğu yaşandı. Uyarılara rağmen önlemlerin alınmadığı megakentte, bazı metrobüs ve otobüs seferlerinin aksamaya uğraması nedeniyle vatandaşlar evlerine dönerken büyük zorluklar yaşadı.

Yurt genelinde günlerdir etkili olan kar yağışı hafta sonu itibarıyla İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. Metoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının bugün daha da etkili olacağını bildirirken, akşam saatlerinde başalayan şiddetli yağış megakenti esir aldı.

VATANDAŞLAR ARAÇLARINI TERK EDİP YÜRÜDÜ

Kent genelindeki birçok bölgede kar nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Uyarılara rağmen önlemlerin alınmadığı İstanbul'da onlarca araç yolda kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarının kontaklarını kapatıp, yürüyerek evlerine gitmeyi tercih etti.

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Okullarında ara tatilde olması nedeniyle sokaklara çıkan çocuklar kar topu savaşı oynayarak kar yağışının keyfini çıkarttı.

Yoğun şekilde devam kar yağışı sonrası otoyollarda beyaza büründü.

Beyaza bürünün otoyollar sonrası sürücüler yollarda zorlukla düşük hızlarla ilerledi.

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Kar yağışı sonrası İstanbul genelinde trafik yüzde 87 seviyelerine ulaştı.

Uzmanlar zorunlu olmadıkça sürücülerin araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
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