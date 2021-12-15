Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti! Peş peşe uyarılar geldi…

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 1350 metre yükseklikte bulunan Abant'ta dün başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.
Yağışın etkisini sürdürdüğü Abant'ta kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Tabiat parkındaki otellerin görevlileri traktörlerle karları küredi, tatilciler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Karayolları ekipleri, göl çevresinde karla mücadele çalışmaları sürdürüyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı, iki gündür aralıklarla süren yağış ve yapay karlamayla 40 santimetreyi geçti.
Kartalkaya'da, 17 Aralık'ta açılacak sezon için hazırlıklar devam ediyor.
ABANT TABİAT PARKI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyazlara büründü. Tatilcileri mest eden manzaraların oluştuğu Abant'ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.
Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına gelen tatilciler sabah uyandıklarında gördükleri kar manzarasıyla büyük mutluluk yaşadı.
Tabiat parkında 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.
Çanakkale'den tatil için Abant'a gelen Baran Yürük, "Abant'a ilk kez geliyorum. Doğası çok güzel olduğu için geldik. Kar yağışını da bekliyorduk. Beyaz örtüyle beraber çok daha güzel görünüyor" dedi.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre 20 Aralık Pazartesi'nden itibaren İstanbul ve çevresinde sulu karın etkili olması beklenirke, İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda; "Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.
Çarşamba günü zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.
Yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.