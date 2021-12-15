Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti! Peş peşe uyarılar geldi…





METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre 20 Aralık Pazartesi'nden itibaren İstanbul ve çevresinde sulu karın etkili olması beklenirke, İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.