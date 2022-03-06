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Giriş Tarihi: 6.3.2022 12:53 Son Güncelleme: 6.3.2022 13:32

Kar kalınlığı evlerin çatılarına ulaştı

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Kar kalınlığı evlerin çatılarına ulaştı

Konya’nın Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük Yaylasında kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Belediye Başkanı Hasan Koçer, “Burada evleri bulunan vatandaşlarımızın evleri çökmemesi için evlerine ulaşmaları gerekiyor. Kepçe bile yolu açmakta zorlandı” diye konuştu.

Konya'da son yılların en etkili kış ayları yaşanıyor. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan ilçelerde kar kalındığı 3 metreye kadar ulaştı. Bunlardan biriside Yalıhüyük ilçesi. İlçeye bağlı Gölcük Yaylasında kar kalındığı evlerin çatısına kadar ulaşmış durumda. Bu nedenle de evlerinin çatıları çökme riski ile karşı karşıya kaldı. Belediye ekipleri de vatandaşların evlerine ulaşmasını sağlamak için yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Burada evleri bulunan vatandaşlarımızın evleri çökmemesi için evlerine ulaşmaları gerekiyor. Kepçe yolu açmakta zorlandı. Büyükşehir Belediyemiz de yollarımızın açılmasında yardımcı oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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Kar kalınlığı evlerin çatılarına ulaştı
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