Kar kalınlığı evlerin çatılarına ulaştı

Konya'da son yılların en etkili kış ayları yaşanıyor. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan ilçelerde kar kalındığı 3 metreye kadar ulaştı. Bunlardan biriside Yalıhüyük ilçesi. İlçeye bağlı Gölcük Yaylasında kar kalındığı evlerin çatısına kadar ulaşmış durumda. Bu nedenle de evlerinin çatıları çökme riski ile karşı karşıya kaldı. Belediye ekipleri de vatandaşların evlerine ulaşmasını sağlamak için yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Burada evleri bulunan vatandaşlarımızın evleri çökmemesi için evlerine ulaşmaları gerekiyor. Kepçe yolu açmakta zorlandı. Büyükşehir Belediyemiz de yollarımızın açılmasında yardımcı oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.