Haberler Yaşam Haberleri Kar kapıya dayandı
Giriş Tarihi: 16.12.2021

Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı da başladı. Kar kalınlığı Uludağ’da 50 cm, Kartepe’de 15 cm’ye ulaşırken, Ardahan ve Kars’ta dereler dondu

Soğuk ve yağışlı hava, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, sıcaklıklar da hissedilir derecede düştü. Yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor. Antalya-Konya arasındaki bin 825 metre rakımlı Alacabel geçidinde önceki gece boyunca yağan kar, 10-15 santimetreye ulaştı. Gece karayolları ekipleri, kar küreme, tuzlama çalışması yaparak yolun açık kalmasını sağladı. Antalya- Afyonkarahisar yolundaki bin 400 rakımlı Damlalı Boğazında da kar etkili oldu. Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde de yüksek kesimler beyaza büründü. Antalya'da dün sabah yarım saat etkili olan dolu, her yeri beyaza bürüdü. Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye, dağ yolunda ise 35 santimetreye ulaştı. Kocaeli'nde Samanlı Dağları'ndaki Kartepe'de kar kalınlığı 15 santimetreye, Bolu'daki bin 350 metre rakımlı Abant Tabiat Parkı'nda kar 10 santimetreye, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 40 santimetreye, Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde 10 santimetreye, Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda 5 santimetreye ulaştı. Erzurum'da cami şadırvanları, Ardahan ve Kars'ta dereler dondu. Erdoğan ÖZTÜRK-Tuna ÇAM- Kasım ŞAHİN-Furkan NEHRİ-Rıdvan UYSAL/ SABAH

SOBADAN ZEHİRLENDİLER
TRABZON'UN Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Havva Yavuz (90) ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz'dan (60) haber alamayan yakınları kapıyı kırarak eve girdi. Anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Özgür ÖZDEMİR/ SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan Omicron varyantı için hatırlatma dozu açıklaması
Akkuyu Nükleer Santrali için kritik detayı açıkladı: Tam 50 milyar dolar!
Son dakika: Galatasaray'da istifa depremi! Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir görevi bıraktı...
İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
İBB’nin yalanı canlı yayında ortaya çıktı! Fatih Altaylı’ya 'yanlış bilgi' vermişler
Kahramanmaraş'ta Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz
Kennedy suikastının sırları ortay çıkıyor! Yeni belgeler yayımlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar kapıya dayandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA