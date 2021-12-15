Kar kapıya dayandı

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı da başladı. Kar kalınlığı Uludağ’da 50 cm, Kartepe’de 15 cm’ye ulaşırken, Ardahan ve Kars’ta dereler dondu
Soğuk ve yağışlı hava, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, sıcaklıklar da hissedilir derecede düştü. Yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor. Antalya-Konya arasındaki bin 825 metre rakımlı Alacabel geçidinde önceki gece boyunca yağan kar, 10-15 santimetreye ulaştı. Gece karayolları ekipleri, kar küreme, tuzlama çalışması yaparak yolun açık kalmasını sağladı. Antalya- Afyonkarahisar yolundaki bin 400 rakımlı Damlalı Boğazında da kar etkili oldu. Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde de yüksek kesimler beyaza büründü. Antalya'da dün sabah yarım saat etkili olan dolu, her yeri beyaza bürüdü. Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye, dağ yolunda ise 35 santimetreye ulaştı. Kocaeli'nde Samanlı Dağları'ndaki Kartepe'de kar kalınlığı 15 santimetreye, Bolu'daki bin 350 metre rakımlı Abant Tabiat Parkı'nda kar 10 santimetreye, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 40 santimetreye, Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde 10 santimetreye, Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda 5 santimetreye ulaştı. Erzurum'da cami şadırvanları, Ardahan ve Kars'ta dereler dondu. Erdoğan ÖZTÜRK-Tuna ÇAM- KasımŞAHİN-Furkan NEHRİ-Rıdvan UYSAL/ SABAH
SOBADAN ZEHİRLENDİLER
TRABZON'UN Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Havva Yavuz (90) ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz'dan (60) haber alamayan yakınları kapıyı kırarak eve girdi. Anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Özgür ÖZDEMİR/ SABAH