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Giriş Tarihi: 31.1.2022

Kar, köyü böyle yuttu!

MURAT YILDIRIM
Kar, köyü böyle yuttu!
Muş'ta uzun süreden beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerdeki köylerdeki tek katlı evler kara gömüldü. Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde ise vatandaşlar evlerine ve ahırlara, karda açtıkları tünellerden ulaşabiliyor. 600 nüfuslu köyde iş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkânlarıyla patika yollar oluşturan vatandaşlar, günün büyük bölümünü karla mücadelede geçiriyor. Köylülerden Eyüp Omur, "Evlerimiz, ahırlarımız, samanlarımız kar altında kayboldu. Çatılar karla birleşti. Bazı yerlerde 4 metre kar var. Ulaşımı, açtığımız tünellerden sağlıyoruz" derken, Mustafa Yöndem ise "Yaptığımız patika yollar ve açtığımız tünellerden gidip geliyoruz" dedi.

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Kar, köyü böyle yuttu!
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