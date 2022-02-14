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Giriş Tarihi: 15.2.2022

Kar küreme aracı çığ altında kaldı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kar küreme aracı çığ altında kaldı
Artvin'in Şavşat-Ardahan karayolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında kalırken, operatör kendi imkânları ile kurtuldu. 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde ekipler tipi nedeniyle kapanan yolda kar küreme çalışması yaptığı sırada çığ düştü. Operatör kendi imkânları ile araçtan çıkmayı başardı. Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine Sahara Geçidi'ne takviye iş makineleri yönlendirildi. Yol açma çalışması sürüyor.

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Kar küreme aracı çığ altında kaldı
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