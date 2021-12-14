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Giriş Tarihi: 14.12.2021 18:30 Son Güncelleme: 14.12.2021 19:15

Kar küreme aracı otomobile çarptı: 1 ölü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kar küreme aracı otomobile çarptı: 1 ölü

Bursa'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü 72 yaşındaki Halil Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Orhaneli yolu üzerinde Yörükler Mahallesi ile Karıncalı Mahallesi yol ayrımında otomobiliyle seyir halinde olan Halil Bozkurt, karşı istikametten gelen kar küreme kamyonunun önündeki bıçağa çarptı. Otomobilin yan tarafının bıçak gibi kesildiği kazada sürücü Bozkurt araçtan yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından, Bozkurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Halil Bozkurt'un cenazesi morga kaldırıldı.

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Kar küreme aracı otomobile çarptı: 1 ölü
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