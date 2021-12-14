Kar küreme aracı otomobile çarptı: 1 ölü

Orhaneli yolu üzerinde Yörükler Mahallesi ile Karıncalı Mahallesi yol ayrımında otomobiliyle seyir halinde olan Halil Bozkurt, karşı istikametten gelen kar küreme kamyonunun önündeki bıçağa çarptı. Otomobilin yan tarafının bıçak gibi kesildiği kazada sürücü Bozkurt araçtan yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından, Bozkurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Halil Bozkurt'un cenazesi morga kaldırıldı.