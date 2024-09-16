Kar maskeli kuyumcu soygunu

KARTAL'da bir kuyumcuya gelen silahlı ve yüzleri kar maskeli 5 kişi, yaklaşık 1 milyon TL'lik altın çaldı. Olay, önceki gün saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobille kuyumcuya gelen hırsızlar, dükkanının kepenk ve kapı kilitlerini kırıp içeri girdi ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altını çalarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar hırsızlara engel olmak istedi. Ancak müdahale edenlere silah doğrultan hırsızların ateş etmesi üzerine bir dairenin camı da kurşunların hedefi oldu. Oay yerine gelen polis ekipleri, işyerinde inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.