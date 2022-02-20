İstanbul'da silahlı ve kar maskeli bir gasp çetesi, 18 Ocak 2022 günü Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesi, Kosova Caddesi üzerindeki bir markete girdi. Markatteki 35 bin 685 bin lirayı alan gaspçıların bir sonraki hedefi yine aynı cadde üzerindeki başka bir market oldu. 1 Şubat günü saat 09.10 sıralarında başlarına taktıkları kaskla markete giren gaspçılar, kadın kasiyere silah doğrultarak çelik kasanın şifresini girmesini sağladı. Açılan çelik kasadan da 30 bin lira, tablet bilgisayar ve kadın kasiyerin cep telefonunu alarak kaçtı. Gaspçılar 14 Şubat 'Sevgililer Günü' de boş durmadı. Aynı mahallenin Kamil Caddesi'ndeki bir markete giren gaspçılar buradan eli boş çıktı. Çete üyeleri durmak bilmiyordu. Ertesi gün kendilerine yeni bir marketi hedef aldılar. Bu kez girdikleri market Sultangazi'deydi. Çete üyeleri bu marketten de elleri boş dönünce hemen ertesi gün rotayı Başakşehir'e çevirdi. Buradaki bir markete giren gaspçılar, 7 bin 500 lira ve 400 paket sigara alarak kayıplara karıştı.

Kar maskeli market çetesi yakalandı | Video

GASP BÜRO PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Peş peşe yaşanan gasp olaylarının ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Çete üyelerinin kimliklerini bir bir deşifre edildi. Bir marketin kadın kasiyerinin de çetenin işbirlikçisi olduğu belirlendi. Görüntülerde, Bayrampaşa'da 1 Şubat'taki market soygununda, çete üyesinin silah tehdidiyle çelik kasayı açmak zorunda kalan kadın kasiyerin paralar alınırken gözyaşlarını tutamadığı da görüldü. Çete üyelerinin kaldıkları adreslerin de belirlenmesiyle Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon başlatıldı. Moto kuryeler Deniz A., (23) Fatih Y. (22) ile matbaa işçisi Hasan K., (24) Mustafa B.Ç., (19) Cihan Y., (27) Kemal Ş.T., (23) Batuhan E. (23) ve market çalışanı Öznur K., (23) Sultangazi'de düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Aramalarda, olaylarda kullandıkları ruhsatsız 2 tabanca ve mermiler ele geçti. Bazı çete üyelerinin farklı suçlardan emniyette kayıtları çıktı. Çete üyesi 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.