Kar maskeli saldırgan otel restoranına kurşun yağdırdı

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pelin Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünde kar maskesiyle otelin önüne gelen bir şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak otelin restoran bölümüne kurşun yağdırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.