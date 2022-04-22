Kâr payı vurgunu yurt dışına sıçradı

Sabah'ın gündeme getirdiği Muğla Bodrum'daki kâr payı vaadiyle yapılan 80 milyon liralık vurgun, çığ gibi büyüyor. Zenginlere konut kiralama işi yaptığını öne sürerek yüzlerce kişiyi dolandıran Ribella Turizm'in, aralarında İzmir, Aydın, Muğla, İstanbul'un da olduğu illerden birçok mağdur ve ünlü isim ile Almanya, Fransa, Belçika ve Rusya'dan çok sayıda gurbetçiyi ağına düşürdüğü ortaya çıktı. İlk etapta 800 olarak dile getirilen mağdur sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Önceki gün 35 kişiyi dinleyen savcılığa verilen şikâyet dilekçelerinin arttığı belirtildi. Vatandaşlardan, 20 bin ile 600'er bin lira aldığı öne sürülen firma yetkileri ile mağdurların WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Firma yetkilisi A.Y.'nin, mağdura attığı mesajda, adli yollara başvurmaları yönünde telkinde bulundu.A.E., mağdura attığı mesajda "Biz iş yaptık, sizi nüfusumuza almadık. Ne güzel söylemişsiniz. Elinizde sözleşmeniz var, adliye de orada buyrun gidin. Size her gün aynı şeyi izah etmek zorunda değilim. Madem oyalandığınızı düşünüyorsunuz. Bir dakika beklemeyin, adli yollardan görüşelim. Benim ne o kadar vaktim var ne de sabrım. Kusura bakmayın, beni de olup olmadık şeylerle meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.