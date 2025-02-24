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Giriş Tarihi: 24.2.2025 14:54 Son Güncelleme: 24.2.2025 14:56

Kar sonrası buzlanan yolda kayarak direğe çarpan araç sürücüsü öldü

İstanbul Ataşehir’de kar yağışı sonrası soğuk havayla birlikte buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tabela direğine çarptı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Kerem Kırış (21) hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kar sonrası buzlanan yolda kayarak direğe çarpan araç sürücüsü öldü

Kaza, saat 01.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Kerem Kırış'ın kullandığı hafif ticari araç, buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı, daha sonra kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Kerem Kırış, araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan Kerem Kırış itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kırış'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kar sonrası buzlanan yolda kayarak direğe çarpan araç sürücüsü öldü
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