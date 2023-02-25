Kar suları heyelanlara neden oldu: 1.5 metrelik yarıklar oluştu

'HEYELAN HER YIL GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR'

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, ilçelerinde meydana gelen heyelanların evleri tehdit etmeye başladığını söyledi. Heyelanın her yıl daha da genişlediğini vurgulayan Yılmaz, "İlçemizde meydana gelen heyelan nedeniyle yollarımız kapandı. Ekiplerimiz kapanan yollarımız için çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki heyelan ilçe merkezinden geçen ırmağı doldurmakta. Bu da aynı zamanda ilçe merkezimizi tehdit ediyor. Burada oluşan heyelan her yıl genişleyerek devam ediyor. Bu sene 1 metrenin üzerinde kar yağdıktan sonra hızlı bir erimeyle beraber heyelan daha da arttı. Allah'a çok şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Sadece evlerimizi tehdit etmeye başladı. İnşallah bundan sonra heyelan olmaz diye umut ediyoruz" dedi.