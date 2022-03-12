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Giriş Tarihi: 12.3.2022 14:26

Kar tatilinde kapanan okulda hırsızlık yaptılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kar tatilinde kapanan okulda hırsızlık yaptılar

Kar yağışından dolayı okulların tatil edilmesi hırsızları harekete geçirdi. Ümraniye’de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen hırsız, pencereden okula girerek 4 bin lira parayı çaldı.

Okuldan hırsızlık olayı sabaha karşı saat 07.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Okulların kar yağışı nedeniyle boş kalmasından yararlanan hırsız sabah erken saatlerde okulun bahçesindeki çardaktan pencereye tırmandı.

Pencereden girdikten sonra boş koridorlarda dolaşan şüpheli, daha sonra okul aile birliğinin odasına girdi. Dolapta bulunan 4 bin lirayı çalan hırsız, okulun başka bir penceresinden çıkarak kayıplara karıştı.

Sabah odaya giren görevliler, dolapların dağınık olduğunu görünce, paranın çalındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, içeriye bir kişinin girdiğini tespit etti. Polis, görüntülerden kimliği belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kar tatilinde kapanan okulda hırsızlık yaptılar
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