Kar tatilinde kapanan okulda hırsızlık yaptılar

Okuldan hırsızlık olayı sabaha karşı saat 07.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Okulların kar yağışı nedeniyle boş kalmasından yararlanan hırsız sabah erken saatlerde okulun bahçesindeki çardaktan pencereye tırmandı.
Pencereden girdikten sonra boş koridorlarda dolaşan şüpheli, daha sonra okul aile birliğinin odasına girdi. Dolapta bulunan 4 bin lirayı çalan hırsız, okulun başka bir penceresinden çıkarak kayıplara karıştı.
Sabah odaya giren görevliler, dolapların dağınık olduğunu görünce, paranın çalındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.