Kar tipi şeklinde yağdı vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da dün etkisini gösteren kar yağışı Başakşehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gidenler gece saatlerinde etkili olan buzlanma nedeniyle kaldırımda yürümekte zorlandı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs duraklarına sığınmak zorunda kalanlar oldu.

KİMİ FOTOĞRAF ÇEKTİ; KİMİ DURAKLARA SIĞINDI

Araçlar yoğun kar yağışı nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Gece saatlerinde etkili olan buzlanma nedeniyle kaldırım yerine yolda yürümeyi tercih etti. Yoğun kar yağışı altında evine gitmeye çalışan vatandaşlar karın yoğun şekilde yağdığını yürümekte ve ayakta durmakta güçlük çektiklerini yerlerin kayması sonucu sık sık düşerek ilerlemek zorunda kaldıklarını söylediler.

SARIYER'DE YOLDA KALAN ARAÇLAR POLİS EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da bağlayan yoğun kar yağışı sonrasında yolla karla kaplandı. Sarıyer Maden Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına polis ekipleri koştu. Mahsur kalan araçları gören polis ekipleri, kürekle yolla açtı. Yolda kalan sürücülerini ise araçlarını iterek onları kurtardı.

KAR ÖĞLEDEN SONRA YOĞUNLAŞTI

İstanbul'da dünden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin bazı bölgelerinde saat 12.00 sıralarında kar aralıklarla etkisini arttırdı. Kenti beyaz örtüyle kaplayan yağışla birlikte bazı bölgelerde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini azalttı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüten karayolları ve belediye ekipleri, olası durumlara müdahale için teyakkuzda bekledi.

İstanbul Valiliğince kentte eğitim öğretime bir gün ara verilmesi ve bazı çalışanların mesaiden muaf olması kararı sonrası, toplu ulaşım ve trafikte herhangi yoğunluk oluşmadı. Birçok bölgede ekipler, ana arterlerde tuzlama, ara sokaklarda ise temizleme çalışması yaptı.