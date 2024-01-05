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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Kar ve buzlanma zincırleme kazaya neden oldu: 2 ölü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karda kayan 2 otobüs ve bir TIR çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Ölenlerin, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı için Kocaeli’nden Kars’a gittikleri ortaya çıktı

ABBAS ÇAKAR
Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Kar ve buzlanma zincırleme kazaya neden oldu: 2 ölü
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli Köyü yakınlarında kar nedeniyle kayarak yolu kapatan TIR'a, arkadan gelen otobüs çarptı. Bu sırada başka bir otobüs de TIR'a çarpan otobüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı. Otobüs yolcularından Ömer Urağ ile Faruk Akbulak'ın öldüğü kazada, 8 kişi de yaralandı.


Ölenlerden Ömer Urağ'ın Kocaeli'nin Derince Belediyesi'nde çalıştığı, Faruk Akbulak'ın ise Çayırova ilçesinde oturduğu öğrenildi. İkilinin, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından organize edilen ve Derince Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle "Sarıkamış Şehitlerini Anma' etkinliklerine katılmak için Kars'a gelen kafilede yer aldığı ortaya çıktı.



Urağ ve Akbulak'ın Kocaeli'nde toprağa verileceği bildirildi. Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' etkinliklerine katılmak için Sarıkamış'a giden kafile bu sabah 07.45 sıralarında Karakurt mevkiinde kaza yapmıştır. Belediyemiz tarafından tahsis edilen otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren şoförümüz Ömer Urağ ve vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.-

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Kar ve buzlanma zincırleme kazaya neden oldu: 2 ölü
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