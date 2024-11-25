Kar ve fırtına can aldı

Hafta sonu İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olan kar, önceki gece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu da etkisi altına aldı. Mersin'in Mut ilçesinde hayvanlarıyla yayladan dönerken tipiye yakalanan 7 çoban kayboldu. Faruk Yaprak'ın (18) cansız bedenine ulaşan ekipler, babası Halil İbrahim Yaprak'ı kurtardı. Kavaközü mevkiinde kaybolan Recep Durmuş da sağ bulundu. Tipiye yakalanınca mağaraya sığınan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.Malatya'da ise Hekimhan ilçesinde mahsur kalan 3, Darende'de 2 çoban kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri yaşamını yitirdi. Kayseri'nin Akkuş ilçesinde de bir çoban 24 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta fırtınada uçan çatı üzerine düşen Mevlüt Altıntaş (42) ölürken, bir kişi de yaralandı. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, cumartesi günü ava çıkan Ferhat Günay, Murat Günay, Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, Foro Obası'nda mahsur kaldı. Burada bir mescide sığınan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan-Ardanuç karayolu ilkbahara kadar ulaşıma kapatıldı. Erzurum, Erzincan ve Tunceli, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Kırıkkale'ye giderken, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında mahsur kalan gelin ve damat 11 saat sonra kurtarıldı. Erzincan-Sivas arasında mahsur kalan bin, Malatya'da 787 kişi, Kahramanmaraş'ta 10 öğretmen, Artvin'de 48 üniversite öğrencisi, Tunceli'de 21, Kayseri'de 3 kişi, Sivas'ta 6 yaşında bir çocuk, Adana'da yolda kalan 60 araç kurtarıldı.Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sancıları tutan D.Ş., hastaneye götürülmek üzere çıktığı yolda jandarma aracında doğum yaptı. Gümüşhane'de vatandaşlar eski Zigana Geçidi'ne gidip horon oynadı. Elazığlılar ise karda halay çekti. Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Trabzon Uzungöl, kartpostalları aratmadı.SABAH