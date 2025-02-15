Kar ve soğuk geri dönüyor: Sıcaklıklar 8 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Soğuk havalar yerini sağanak yağışlara bırakacak. Anadolu'da ise don ve buzlanma etkisini sürdürecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, şiddetli soğuklar ve karlı hava geri dönecek. İstanbul'da sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde soğuk havalar etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporlarına göre, yeni haftada hava sıcaklıklarının 8-9 derece düşmesi beklenirken, başta doğu bölgeleri olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışları görülecek.

Doğuda mevsim normallerinin altında, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı halkın dikkatli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.