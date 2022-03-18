Kar yağarken apartmanın çatısı alev alev yandı

Nişantaşı Elhan Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında saat 15.15 sıralarında İddiaya göre 5'inci kattaki dairede, şömine bacasından çıkan kıvılcımların çatıya sıçramasıyla yangının çıktığı kaydedildi. Yoğun dumanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışma başlatırken, apartman sakinleri de panikle dışarıya kaçtı. 5'inci katta oturan iki genç karlı havada evlerinin söndürülmesini seyrederken birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Yine 5'inci kattaki diğer dairede oturan kişiler de birbirine sarılarak gözyaşı döktü. Bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle yangın çıkan apartman sakinleri zor anlar yaşadı. Alev alev yanan çatı yangını itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



