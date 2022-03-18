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Giriş Tarihi: 18.3.2022 19:16 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:49

Kar yağarken apartmanın çatısı alev alev yandı

Kar yağarken apartmanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Şişli’de bir apartmanın çatı katında şömine bacasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle çatıda yangın çıktı. Kar yağışının şiddetlendiği saatlerde çıkan yangın nedeniyle evleri yanan vatandaşlar soğuk havada mağdur oldular. Bir anda bastıran kar apartman sakinlerine zor anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Nişantaşı Elhan Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında saat 15.15 sıralarında İddiaya göre 5'inci kattaki dairede, şömine bacasından çıkan kıvılcımların çatıya sıçramasıyla yangının çıktığı kaydedildi. Yoğun dumanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışma başlatırken, apartman sakinleri de panikle dışarıya kaçtı. 5'inci katta oturan iki genç karlı havada evlerinin söndürülmesini seyrederken birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Yine 5'inci kattaki diğer dairede oturan kişiler de birbirine sarılarak gözyaşı döktü. Bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle yangın çıkan apartman sakinleri zor anlar yaşadı. Alev alev yanan çatı yangını itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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Kar yağarken apartmanın çatısı alev alev yandı
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