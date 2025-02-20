İstanbul’da uyarılar dikkate alındı, trafik yoğunluğu yüzde 20’ye düştü

İstanbul'da yoğun kar yağışının kendisini hissettirdiği Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yollarda yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde yüzde 90'a ulaştı.

Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük yaşadı. İstanbul halkı, uyarıları dikkate alarak araçlarıyla trafiğe çıkmayıp işe giderken toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Trafiğin en yoğun olduğu, iş çıkış saati olan 19:00'da trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.