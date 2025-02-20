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Giriş Tarihi: 20.2.2025 21:04 Son Güncelleme: 20.2.2025 21:20

İstanbul'da uyarılar dikkate alındı, trafik yoğunluğu yüzde 20'ye düştü

İstanbul’da Çarşamba günü yaşanan kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşmış, ana arterlerde trafik durma noktasına gelmişti. İstanbul halkı bir gün sonra yoğun kar yağışı uyarılarından sonra araçları ile trafiğe çıkmayıp toplu taşımaya yönelmesiyle yoğunluk yüzde 20'ye düşüp yollar boş kaldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da uyarılar dikkate alındı, trafik yoğunluğu yüzde 20’ye düştü

İstanbul'da yoğun kar yağışının kendisini hissettirdiği Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yollarda yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde yüzde 90'a ulaştı.

Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük yaşadı. İstanbul halkı, uyarıları dikkate alarak araçlarıyla trafiğe çıkmayıp işe giderken toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Trafiğin en yoğun olduğu, iş çıkış saati olan 19:00'da trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da uyarılar dikkate alındı, trafik yoğunluğu yüzde 20'ye düştü
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