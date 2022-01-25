Kar yağışı etkisini artırdı, trafiğin boyutu havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Özellikle akşam saatlerinde kar yağışı şiddetini artırırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karla mücadele yetersiz kalması tepki çekti.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR
İstanbul'da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi.
Görüntülerde araçların güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.
İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi | Video
OTOBÜSLER YOLDA KALDI, VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK EVLERİNE GİTMEYE ÇALIŞIYOR
Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle otobüsler yollarda kaldı. Önlemlerin alınmaması nedeniyle yolda kalan otobüslerdeki insanlar ise yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalışıyor.
DURAKLARDA İZDİHAM YAŞANIYOR
Öte yandan metrobüs ve metro seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar önlemlerin yetersiz kalmasından dolayı duraklarda izdiham yaşanıyor.
KENT GENELİNDE DIŞARIDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR VAR
Kar yağışı sonrası İstanbul genelinde trafik yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Öte yandan kentin büyük bir bölümünde hala evine gidemeyen ve dışarıda mahsur kalan vatandaşlar bulunuyor.