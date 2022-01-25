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Giriş Tarihi: 25.1.2022 00:16 Son Güncelleme: 25.1.2022 00:30

Kar yağışı etkisini artırdı, trafiğin boyutu havadan görüntülendi

Kar yağışı etkisini artırdı, trafiğin boyutu havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İBB yönetimi karla mücadelede yetersiz kalırken, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Basın Ekspres Yolu'nda kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi. Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle olumsuz hava koşulları nedeniyle otobüsler yollarda kaldı. Önlemlerin alınmaması nedeniyle yolda kalan otobüslerdeki insanlar ise yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalışıyor. Kar yağışı sonrası İstanbul genelinde trafik yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Özellikle akşam saatlerinde kar yağışı şiddetini artırırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karla mücadele yetersiz kalması tepki çekti.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul'da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi.

Görüntülerde araçların güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.

İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi | Video

OTOBÜSLER YOLDA KALDI, VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK EVLERİNE GİTMEYE ÇALIŞIYOR

Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle otobüsler yollarda kaldı. Önlemlerin alınmaması nedeniyle yolda kalan otobüslerdeki insanlar ise yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalışıyor.

DURAKLARDA İZDİHAM YAŞANIYOR

Öte yandan metrobüs ve metro seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar önlemlerin yetersiz kalmasından dolayı duraklarda izdiham yaşanıyor.

KENT GENELİNDE DIŞARIDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR VAR

Kar yağışı sonrası İstanbul genelinde trafik yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Öte yandan kentin büyük bir bölümünde hala evine gidemeyen ve dışarıda mahsur kalan vatandaşlar bulunuyor.

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Kar yağışı etkisini artırdı, trafiğin boyutu havadan görüntülendi
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