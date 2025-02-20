Kar yağışı feci kaza getirdi: Kayganlaşan yolda TIR’a arkadan çarptı

Ankara Çevreyolu Eryaman çıkışında akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda, Y.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler kazayı yerinde incelediğinde, otomobilin içinde sıkışan sürücü Y.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Y.K.'nın cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.