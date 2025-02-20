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Giriş Tarihi: 20.2.2025 09:43 Son Güncelleme: 20.2.2025 09:45

Kar yağışı feci kaza getirdi: Kayganlaşan yolda TIR’a arkadan çarptı

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda feci bir kazaya yol açtı. Etimesgut ilçesinde yol kenarında duran TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kar yağışı feci kaza getirdi: Kayganlaşan yolda TIR’a arkadan çarptı

Ankara Çevreyolu Eryaman çıkışında akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda, Y.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler kazayı yerinde incelediğinde, otomobilin içinde sıkışan sürücü Y.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Y.K.'nın cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Kar yağışı feci kaza getirdi: Kayganlaşan yolda TIR’a arkadan çarptı
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