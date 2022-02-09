Kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda yolcular ölümden döndü

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunda bulunan Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyü civarında meydana geldi. Siirt - Marmaris seferini yapan K.E. idaresindeki yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular ekipler tarafından güçlükle çıkarılırken, kazada 21 kişi yaralandı.
Yaralılar Çay ilçesi ile birlikte Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.