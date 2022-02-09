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Giriş Tarihi: 9.2.2022 10:44 Son Güncelleme: 9.2.2022 10:49

Kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda yolcular ölümden döndü

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda yolcular ölümden döndü

Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunda bulunan Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyü civarında meydana geldi. Siirt - Marmaris seferini yapan K.E. idaresindeki yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular ekipler tarafından güçlükle çıkarılırken, kazada 21 kişi yaralandı.

Yaralılar Çay ilçesi ile birlikte Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda yolcular ölümden döndü
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