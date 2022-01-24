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Giriş Tarihi: 24.1.2022 20:17 Son Güncelleme: 24.1.2022 21:09

Kar yağışında trafik tedbirleri artırıldı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kar yağışında trafik tedbirleri artırıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı dolayısıyla vatandaşların olumsuzluk yaşamaması adına tedbirler aldı.

Şehir içi ve şehirlerarası karayollarında alınan trafik tedbirleri hakkında Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlimiz genelinde yaşanan yoğun kar yağışı dolayısıyla, gerek şehir içinde gerekse şehirlerarası karayollarımızda, yola çıkan sürücülerimizi, yol durumu ve gerekli araç donanımları, bulunması zaruri gereçler hakkında bilgilendirmek, yolda kalan, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardım etmek, trafik güvenliği ve kesintisiz trafik akışını sağlamak için 80 personel 30 ekip halinde Karayolları ve ilgili kurum personeliyle kordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir."

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Kar yağışında trafik tedbirleri artırıldı
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