Kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı, imdadına öğrenciler yetişti

Meteoroloji'nin İstanbul'un bazı ilçelerine kar yağışı uyarısının ardından Başakşehir'de kar yağışı etkili oldu.

İlçede okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler evlerine gönderildi. Trafiğe çıkan bazı araçlar karla kaplı yolda ilerleyemedi. Başakşehir Yunus Emre Caddesi'nde kar lastiği olmayan araçlar yokuştan çıkamadı. Araçların yardımına otobüs durağında bekleyen öğrenciler koştu. Yokuşta patinaj yaparak çıkamayan araçları ittiren öğrenciler araçların yolda kalmasını önledi. Kar yağışından dolayı birçok araçta trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.