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Giriş Tarihi: 11.2.2025 18:58 Son Güncelleme: 11.2.2025 19:01

Kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı, imdadına öğrenciler yetişti

İstanbul Başakşehir’de etkisini arttıran kar yağışının ardından bazı araçlar yolda kalırken Patinaj yapan araçları öğrencilerin iterek kurtarmaya çalışması dikkati çekti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı, imdadına öğrenciler yetişti

Meteoroloji'nin İstanbul'un bazı ilçelerine kar yağışı uyarısının ardından Başakşehir'de kar yağışı etkili oldu.

İlçede okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler evlerine gönderildi. Trafiğe çıkan bazı araçlar karla kaplı yolda ilerleyemedi. Başakşehir Yunus Emre Caddesi'nde kar lastiği olmayan araçlar yokuştan çıkamadı. Araçların yardımına otobüs durağında bekleyen öğrenciler koştu. Yokuşta patinaj yaparak çıkamayan araçları ittiren öğrenciler araçların yolda kalmasını önledi. Kar yağışından dolayı birçok araçta trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

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Kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı, imdadına öğrenciler yetişti
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