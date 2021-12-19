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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Kar yolları kapattı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kar yolları kapattı

Kar yağışının etkili olduğu birçok ilde köy yolları kapandı. Yollarda mahsur kalanlar kurtarılırken, Konya’nın 26 ve Tunceli’nin bir ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi

Kar yağışı, yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürüyor. Konya-Antalya karayolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel'e kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, kamyon ve çekicilerin geçişine izin verilmedi. Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle Kazıkbeli mevkisinde Denizli yönüne kapandı. Eruzurum-Bingöl ve Tunceli-Erzincan kara yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı. Aydın ve Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlıkları Konya Hadim ve Bingöl Karlıova'da 50, Afyonkarahisar ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde 20 santimetreye ulaştı. Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde evler ve araçlar kara gömüldü. Muş'ta 63, Erzurum 60, Kars 50, Bitlis'te 50, Sivas'ta 39, Bingöl 130, Van'da 25, Kastamonu'da 19, Manisa'da 8, Hakkari'de 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji, Bitlis Batman ve Muş için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Muş'ta 15 araçta mahsur kalan 30 kişi, Siirt'in Şirvan ilçesinde, mahsur kalan hasta taşıyan 1 ambulans, öğretmen servis aracı ve köylülere ait 3 araç, Antalya'nın Akseki ilçesine cenaze için gelip, geceyi yayla evinde geçiren ve 50 santimetreye ulaşan karda mahsur kalan 4 kişi, Mersin'in mut ilçesinde mahsur kalanlar kurtarıldı. Antalya'da jandrma timleri sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı.

OKULLARDA KAR TATİLİ
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3'ü merkez olmak üzere 26 ilçede yüz yüze eğitime bugün itibarıyla 1 gün ara verildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de okullar 1 gün tatil edildi.

Tolga YANIK-Burak SAYLAM / SABAH

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