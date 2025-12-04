Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: ‘Büyükşehir adaylığı için 20 milyon avroya ihtiyacı olduğunu söyledi’

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın birinci celse, 3'üncü oturumu yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar eski imar müdürü Osman Zafer Keçer, Manavgat Belediyespor'da yönetim kurulu üyeleri Mehmet Toşak ile tutuksuz yargılanan Mehmet Burak Çeker ve iş insanı Mehmet Ali Fansa'nın ifadeleri alındı.

BÜYÜKŞEHİRE ADAY OLACAĞINI SÖYLEDİ

Sanık Keçer, 1988 yılında işe başladığı Manavgat Belediyesi'nde 2016-2024 Eylül tarihleri arasında imar müdürlüğü görevini ifa ettiğini belirtti.

İlçedeki bir otelde imara aykırı odalar nedeniyle 40 milyon lira cezanın ardından yıkımın gerçekleştirilmemesi üzerine rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan Keçer, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Mahkeme başkanı Keçer'e, belediyede görev yaptığı süreçte, emeklilik kararı ve başka konular hakkında Niyazi Nefi Kara ile görüşmelerini sordu. Keçer, şu cevabı verdi: "Niyazi Nefi Kara'nın odasına gittiğimde, bana, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağını ve bunun için de 20 milyon avroya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de 'Bu kadar parayı saymak için para makinesine ihtiyacımız olur' dedim. Kara'nın bu konuşmasını şaka olarak söylediğini düşünüyorum."

'İÇERİK HAKKINDA BİLGİM YOK'

Tutuklu sanıklardan usulsüz fatura kesiminden dolayı yargılanan Mehmet Toşak da savunmasında Manavgat Belediyespor'da imza yetkisine sahip 4 yöneticiden biri olduğunu belirtti. Belediyeye alınan malzemeler hakkında bilgi sahibi olmadığına değinen Toşak, "Ben sadece bana ödeme iş emriyle getirilen belgeleri imzalıyorum. Bu şekilde ödemeleri yapılıyor. Bu nedenle içerik hakkında bilgim yok" dedi.

Mahkeme başkanı ise "549 kilo biber, 527 kilo kapya biber, 501 kilo üçburun biber, 811 kilo kırmızılahana, 879 kilo armut, faturada içerik bu. Hiç merak etmedin mi? Futbolcular da sadece bunları mı yiyor? Hiç mi bakmadın, araştırmadın?" karşılığını verdi. Toşak da "Sezonda 45 bin porsiyon yemek çıkıyor. Futbolcular ve teknik heyetle, altyapı sporcuları bu yemeği yiyor. Rakam dikkatimi çekmedi" dedi.