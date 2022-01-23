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Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:41 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:44

Kara kışta kimse dışarıda kalmasın

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kara kışta kimse dışarıda kalmasın

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisi oldukça artıran kar yağışıyla birlikte sokakta yaşayan evsizleri misafir etmek için harekete geçti.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, 39 ilçe kaymakamlıkları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları desteğiyle il genelinde hayata geçirilen "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" projesi kapsamında 39 ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 329 evsiz vatandaş, İstanbul Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi. Evsiz vatandaşlara, giyim, yemek ve barınma gibi temel ihtiyaçların yanı sıra psikolojik destek de sunuluyor.

"DEVLETİMİZ VAR OLSUN"

Anlaşmalı otellere ağırlanan evsiz vatandaşlardan Serdar Ö. "Fatih'te sokakta yaşıyordum. Kar ve yağmurla birlikte sırılsıklam oldum. Ayasofya Camii'ne sığındım. Camideki hoca beni titrerken görünce İstanbul Valiliği'ni aramış. Sağ olsun beni otele yerleştirdiler. Devletimiz bizlere sahip çıktığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

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Kara kışta kimse dışarıda kalmasın
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