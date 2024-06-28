Kara kıtanın beyaz meleği şifa dağıtıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak 22 yıldır görev yapan 45 yaşındaki Abuşoğlu, ayrıca Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nde asistan olarak eğitimine de devam ediyor. Meslek hayatı boyunca Türkiye'de birçok farklı ilde çalışan Zeynep Abuşoğlu, sık sık Afrika'nın farklı bölgelerine giderek doktorluk yapıyor. Abuşoğlu, 10 ve 14 yaşında kızlarından uzak kalsa da, onlardan aldığı manevi destekle bölgedeki çeşitli ülkeleri gezerek çocukları sağlıklarına kavuşturmak için mesleğini icra ediyor.Zeynep Abuşoğlu, bu kapsamda gönüllü olarak gittiği Çad'da 2 hafta süreyle çocuklara sağlık hizmeti verdi. Abuşoğlu, "İlk Afrika görevimi 2019 yılında Somali'de gerçekleştirdim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 ay kadar çalıştım" dedi.Abuşoğlu, Afrika'nın kendisi için bir tutku olduğunu kaydederek, "Afrika benim için mutluluk demek. Buradaki çocukların masumiyeti, mutluluğu ve saf sevgisi beni çok etkiledi. Hayata bakış açımı değiştirdi. Ayrıca mesleki motivasyonumu ciddi anlamda artırdı. İnsanlara yardımcı olabilmek, kalplerine biraz da olsa dokunabilmek, sağlıklarına katkıda bulunabilmek ciddi anlamda beni motive ediyor" diye konuştu. Sudan'a da iki sene önce gittiğini anlatan Abuşoğlu, burada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 ay kadar görev yaptığını söyledi.