Kara Kuvvetleri Komutanlığı davasının gerekçeli kararı hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanığın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasında eski KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü albay Mutlu Serkan Vurdem ile albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı suçtan 80 sanığa müebbet hapis cezası verilirken, 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçuna 'yardım eden' sıfatıyla 22 kişi 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmıştı. 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan iki sanık 6 yıl 3'er ay, bir kişi de 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti. Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan eski tuğgeneral Erhan Caha, bu davada iki kişiye yönelik 'Öldürmeye teşebbüsten' 34 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 69 yıl hapis cezası almıştı. Başka dosyalarda daha önce hüküm giyen davanın tutuksuz sanıklarından Gökhan Akdağ ve Fikret Yağmur da aynı suçlardan süreli hapse mahkum edildi. Dava kapsamında 9 kişi bütün suçlamalardan beraat ederken, 3 sanığın da dosyası ayrılmıştı.

HAZIRLIKLAR SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda KKK personeli olan sanıkların olay günü sabah saatlerinden itibaren darbe hazırlıklarına başladıkları, ilk olarak yıllık izinde bulunan ve örgüt üyesi kişileri acil mesaiye çağırdıkları, yıllık izin kullanan ancak örgüt üyesi olmayan personele yönelik herhangi bir çağrı yapılmadıkları kaydedildi. Olay günü, FETÖ mensubu olmayan askeri personelin, saat 17.00-18.00 sıralarında servislerle ve özel araçlarıyla mesaiyi tamamlayarak kışladan ayrıldıkları, darbe hazırlığında olan şüphelilerin ise mesaiye kalarak karargah binasında darbe saatini bekledikleri ifade edilen gerekçeli kararda, sanıkların, darbe girişimine karşı geleceklerini düşündükleri nöbetçi personele, nöbetlerinin bittiğini ve idari izinli olduklarını söyleyerek kışla dışına çıkarttıkları ifade edildi.

'G3 PİYADE TÜFEKLERİ DAĞITILDI'

Darbe girişimini planlayan sanıkların, karargahta kalan müştekilerin ellerini ve ayaklarını koli bantları ile bantlayarak etkisiz hale getirdikleri, saat akşam 10'dan itibaren karargah binası ve kışlanın sanıklar tarafından tamamen ele geçirildiği belirtildi. gerekçeli kararda, sanıkların karargahı ele geçirerek, darbe girişiminin başarıya ulaşmasını sağlamaya çalıştıkları belirtilerek, "Darbe girişimine katılması planlanan ancak kışlada bulunmayan sanıkların, eğitim elbiselerini ve kamuflajlarını giyerek ve silahlarını yanlarına alarak kışlaya gelmeleri istenmiştir. Silahları bulunmayan sanıklara ise erlere ait silahların muhafaza edildiği silahlığın kapısı kırılarak, G-3 piyade tüfekleri dağıtılmıştır. Şüpheliler, KKK karargah binasını ve kışlayı ele geçirdikten sonra darbe karşıtı sivil halkın ve polislerin kışlaya girişlerine engel olmak amacıyla tüm giriş kapılarında sabah saatlerine kadar silahlı olarak nöbet tutmuşlardır. Normal şartlarda birkaç er ve bir uzman çavuş ile nöbet tutulan giriş kapılarında, olay günü yüksek rütbeli 15-20 kişilik gruplar halinde nöbet tutulmuştur. Giriş kapılarına gecenin ilerleyen saatlerinde gelen askeri personel örgüt mensubu değilse kesinlikle kışlaya alınmamıştır. Örgüt mensubu olan sanıklar ise giriş kapılarında bulunan rütbeli kişiler tarafından isimleri kontrol edildikten sonra kışlaya kabul Sıkıyönetim direktifleri konulu emirleri tüm birliklere gönderdiler" denildi.

'SIKIYÖNETİM DİREKTİFLERİ KONULU EMİRLERİ BİRLİKLERE GÖNDERDİLER'

Darbe faaliyetleri kapsamında kritik öneme sahip KKK Harekat Merkezinde kontrolü sağlayan sanıkların 'sıkıyönetim direktifleri' konulu emirleri tüm birliklere gönderdiği ifade edilen gerekçeli kararda, "Sanıklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah binası ve kışlayı ele geçirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kalabalık ve en büyük gücü olan kara kuvvetlerini kontrol etme imkanını kazanmışlar ve bu gücü darbenin başarıya ulaşması için kullanmaya çalışmışlardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığında olay günü bulunan sanıkların ekseriyetinin cep telefonlarının yanlarında olduğu, dolayısıyla iletişim kanallarının kısıtlı olmadığı ve ülkenin yaşadığı o gün dikkate alındığında tüm ülkenin bu olaya kilitlendiği, tüm internet sitelerinde, sosyal paylaşım platformlarında, mesaj uygulamalarında darbeden başka hiçbir şey konuşulmadığı bilinen bir gerçektir. Yine karargah binasının birçok bölgesinde, nizamiyelerde ve sanıkların odalarında televizyonların bulunduğu, darbe gecesi tüm kanalların yayınlarında sadece darbe girişimini gösterdiği hususları da düşünüldüğünde, sanıkların darbe girişiminden sabaha kadar ya da gece geç saatlere kadar haberdar olmadıklarını ifade etmelerinin gerçeklikten uzak olduğu, bu nedenle bu ifadelere itibar edilemeyeceği değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.