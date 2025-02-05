Kara parayla alınan araçlar emniyette

İstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi. Şüphelilerin suç gelirlerinden elde edilen paralarla aldığı 125 milyon lira değerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında kurulan 93 paravan şirket olduğu tespit edildi. Bu şirketlerin suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi. Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasadışı para dolaşımına ulaştığı da tespit edildi.