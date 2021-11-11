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Giriş Tarihi: 11.11.2021 22:19

Kara propagandalara cevap verildi! Beton değil yeşil oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kara propagandalara cevap verildi! Beton değil yeşil oldu

Muğla’da geçen yaz yaşanan yangın felaketinde Güvercinlik Körfezindeki bir otelin çevresi yandı. Bazı kesimler tarafından yanan bu alanlara ‘otel yapılacak’, ‘tam otellik yangın’ şeklinde kara propaganda yapılmıştı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, kara propagandalara cevap verildi. Söz konusu bölgede, binlerce gönüllünün katılımıyla 129 bin fidan toprakla buluştu.

Muğla'da geçen yaz meydana gelen orman yangını felaketinde yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. Yanan alanlarda yapılan temizleme çalışmalarının ardından ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım Milli Ağaç bayramı nedeniyle tüm hazırlıklar yapıldı. Yöre halkı söz konusu bölgelerde fidan dikmeye davet edildi.

Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın'da 24 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Muğla'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ana tören Bodrum Güvercinlik'te yapıldı. Bu kapsamda, fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçiboynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde Muğla ve Aydın illerinde 300 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.


KARA PROPAGANDALARA CEVAP VERİLDİ


Muğla'da geçen yaz yaşanan yangın felaketinde Güvercinlik Körfezindeki bir otelin çevresi yandı. Bazı kesimler tarafından yanan bu alanlara 'otel yapılacak', 'tam otellik yangın' şeklinde kara propaganda yapılmıştı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, kara propagandalara cevap verildi. Söz konusu bölgede, binlerce gönüllünün katılımıyla 129 bin fidan toprakla buluştu.

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Kara propagandalara cevap verildi! Beton değil yeşil oldu
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