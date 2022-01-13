Haberler Yaşam Haberleri Kara saplanan araçta mahsur kalan 12 işçi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 13.1.2022 21:53 Son Güncelleme: 13.1.2022 22:09

Kara saplanan araçta mahsur kalan 12 işçi kurtarıldı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Kara saplanan araçta mahsur kalan 12 işçi kurtarıldı

Bitlis’te tekstil işçilerini taşıyan minibüs olumsuz hava şartları nedeniyle köy yolunda kara saplanınca imdatlarına İl özel İdaresi'ne ait ekipler yetişti.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Yolalan Beldesi'nin Doğruyol Köyü Çadırlı Mezrası yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri de yolda karla mücadele çalışmasını sürdürürken, kara saplanan ve içinde 12 kişinin bulunduğu servis minibüsünü fark etti. Tekstil işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüs ve içindekiler İl özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden işçiler köylerine gitmek üzere yeniden yola çıktılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu!
Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'dan acı vasiyet! Kan donduran cinayetten aylar önce...
Son dakika: Fatih Terim'den bomba açıklamalar: "Onlar beni sırtımdan vurdu"
SON DAKİKA | Otomobil için yeni ÖTV düzenlemesi geldi! ÖTV matrahı kararıyla oranlar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile toz kondurmadı! Yine hükümeti suçladı...
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika: Ahmet Çalık'ın ölümünde çarpıcı iddia... Yollardaki bu tehlikeye dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kara saplanan araçta mahsur kalan 12 işçi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA