Kara saplanan araçta mahsur kalan 12 işçi kurtarıldı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Yolalan Beldesi'nin Doğruyol Köyü Çadırlı Mezrası yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri de yolda karla mücadele çalışmasını sürdürürken, kara saplanan ve içinde 12 kişinin bulunduğu servis minibüsünü fark etti. Tekstil işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüs ve içindekiler İl özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden işçiler köylerine gitmek üzere yeniden yola çıktılar.